L.voto, Boschi a M5S: tavolo aperto

19:47 - "Risponderemo senza problemi nelle prossime 24 ore. Il Pd incontrerà M5S e il tavolo resta aperto. Prendo atto di questa fretta, ma segnalo che negli ultimi mesi abbiamo lavorato". Lo ha detto il ministro per le riforme, Maria Elena Boschi, che ha poi spiegato che ci sono "i margini per alcune modifiche, ma che si tratta di affinamenti". Non si rimette in discussione ovviamente "l'impianto che è stato votato da tutta la maggioranza, Lega e Forza Italia".