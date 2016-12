16:32 - "Abbiamo inviato una lettera alla presidente della Camera, Laura Boldrini, per chiedere di avere un tempo sufficiente per poter discutere in commissione la legge elettorale". Lo ha affermato il presidente del gruppo Misto, Pino Pisicchio, aggiungendo: "Portare il testo in Aula a gennaio non deve essere un totem". L'iniziativa è stata assunta con i colleghi di Alleanza per l'Italia, Sel, Lega e Fdi.