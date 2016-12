16:21 - Angelino Alfano risponde a Matteo Renzi garantendo massima disponibilità per la riforma della legge elettorale. Il sistema di voto che il leader del Nuovo centrodestra propone è quello in vigore per l'elezione dei sindaci: "L'impianto di quella legge è chiaro e ha funzionato. Non c'è bisogno di molte altre parole. Se si vuole, si può. Noi la legge elettorale la vogliamo cambiare e subito", dichiara il vicepremier.