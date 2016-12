1 gennaio 2014 L'interprete dei funerali fi Mandela eletto uomo dell'anno dal blog di Grillo La scelta però non è condivisa da tutti gli utenti del sito del leader del M5S che hanno lasciato commenti sarcastici sull'argomento Tweet google 0 Invia ad un amico

18:07 - "Thamsanqa Jantljie è l'uomo dell'anno", secondo il blog di Beppe Grillo. Il leader del M5S dedica il primo post dell'anno del suo sito all'uomo divenuto celebre per aver finto di essere un interprete nella lingua dei sordi nel corso dei funerali di Nelson Mandela. Una scelta però non condivisa da tutti gli utenti del sito del leader del M5S che hanno lasciato commenti sarcastici sull'argomento.

"Uno schizofrenico, con tendenze a scoppi di violenza, che vede gli angeli, che parla solo lo Xhosa, una delle 11 lingue ufficiali del Sudafrica, è l'uomo dell'anno", si legge sul blog dell'ex comico genovese. "Sembravano tornati i bei tempi della Gialappa's Band a commentare le partite di calcio", continua il post. "Tutto quello che vedete è falso o forse vero, ma non importa ormai a nessuno. La vita e' diventata pura scenografia. Per questo Thamsanqa merita il titolo di uomo dell'anno", conclude l'autore dell'articolo.



Il post non è comunque piaciuto a molti utenti del sito di Grillo che nei commenti hanno espresso le loro perplessità per questa scelta. "Non ci posso credere! ma sono impazziti tutti?", scrive Lady Dodi. "Sinceramente, non ci avrei scritto su un articolo. E' un tizio coi suoi problemi", sottolinea Ius Gravitas.



"Non sono riuscita a capire perché, con tanti argomenti esistenti al mondo, si sia voluto iniziare con questa cialtronaggine. Francamente vorrei cose più serie per iniziare il 2014", aggiunge. "Ma Beppe ti stai rincoglionendo? Una persona cosi' merita di essere internato a vita e gettata via la chiave", fa eco Edoardo M.