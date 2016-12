11:37 - Il Comitato dei Nove della Commissione Affari Costituzionali, che doveva esaminare in mattinata gli emendamenti alla riforma elettorale, è stato rinviato alle 16. La richiesta di slittamento è arrivata dal capogruppo Pd in commissione, Emanuele Fiano; il rinvio farà verosimilmente slittare la legge anche in Aula, dove era in calendario dalle 15.