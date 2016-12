L. elettorale, Grillo: facciamo sul serio Il M5S presenta il "Democratellum"

17:02 - Con una lettera aperta al premier Matteo Renzi, il M5S presenta il "Democratellum", la proposta di legge su cui cercare un accordo con il governo, già depositata in Senato e alla Camera. Essa prevede un sistema proporzionale, voto di preferenza e la garanzia sulla governabilità. "Noi facciamo sul serio. Questa è la proposta che abbiamo appena mandato al presidente del Consiglio. Diffondete", scrive Beppe Grillo sul suo Facebook.

La lettera aperta del M5S a Renzi ricorda la sentenza della Corte Costituzionale sull'illegittimità della legge elettorale, questione che, secondo il gruppo M5S, non verrebbe risolta con l'Italicum. "La nostra proposta - sottolineano i gruppi M5S di Senato e Camera - assicura la rappresentatività del Parlamento e rafforza il rapporto tra eletti ed elettori".



Infatti, si tratta di un sistema proporzionale in circoscrizioni di dimensioni intermedie che, pur essendo sensibilmente selettivo, grazie alla formula del divisore corretta, consente l'accesso al Parlamento anche alle forze politiche piccole. Inoltre, prevede la possibilità per gli elettori non solo di esprimere un voto di preferenza, ma anche di penalizzare i candidati sgraditi, favorendo in questo modo una più diretta responsabilità degli eletti nei confronti degli elettori.



Secondo quanto scritto sul blog di Grillo, "il Democratellum favorisce la governabilità, il suo impianto limita la frammentazione dei partiti e avvantaggia le forze politiche maggiori. Il sistema non richiede coalizioni preelettorali e così evita che i partiti debbano annacquare la propria proposta elettorale a causa di alleanze tattiche obbligate. Sulla base della nostra proposta, inoltre, una forza politica che ottenga un deciso consenso elettorale potrà governare anche da sola, senza che sia necessario raggiungere la maggioranza assoluta dei voti. Non si tratta infatti di un proporzionale puro, bensì di un sistema che consente a una forza politica che ottenga attorno al 40% dei consensi di avere oltre il 50% dei seggi".



Di Maio: "Dialogo con il governo per evitare il limbo" - "Prima eravamo convinti che avremmo potuto far cadere il governo Renzi. Ora, dopo il risultato delle Europee, si prospetta una vita più lunga delle forze politiche e quindi la scelta di dialogare, dalla legge elettorale alla giustizia, è per evitare il limbo". Così il vicepresidente della Camera Lugi Di Maio (M5S) in conferenza stampa ha spiegato la decisione dei 5 Stelle di dialogare sulle riforme.