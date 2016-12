Kiev, Renzi sente Merkel e Hollande

19:45 - Matteo Renzi "segue con attenzione e con preoccupazione gli sviluppi della situazione in Crimea in stretto contatto con partner Ue e internazionali". Lo si legge in una nota del governo. Il premier ha parlato nel pomeriggio con la cancelliera tedesca Merkel e il presidente francese Hollande. Durante il vertice con i ministri della Difesa e degli Esteri a Palazzo Chigi ha anche telefonato a Giorgio Napolitano per informarlo degli esiti dell'incontro.