Jobs Act, Vendola: "E' troppo di destra" Toti:"Fi voterà la riforma se resta così"

19:19 - Anche Sel va all'attacco del premier criticando la riforma del lavoro del governo. "Caro Matteo Renzi, ti accingi a realizzare il grande sogno della destra politica ed economica: abbattere tutte le regole che danno dignità e diritti a chi è nel mondo del lavoro", afferma Nichi Vendola, presidente della Regione Puglia e leader di Sinistra ecologia libertà, in una video-lettera.

"E lo fai - continua Vendola - con un argomento che è sgradevole e insopportabile: evochi i mancati diritti dei precari, la condizione dei Co-co.co, dei Co.co.pro., di coloro che magari a 50 anni sono senza lavoro e senza cassa integrazione, di quelle donne che non hanno diritto all'indennità di maternità, racconti di un mondo di senza diritti e prospetti che coloro che hanno alcuni diritti rappresentano una specie di scandalo e allora l'eguaglianza significa niente diritti per tutti".



"Questa non è una grande riforma - prosegue la video-lettera - è la fine di un'idea di riforma del mercato del lavoro che metta al centro il valore, la dignità di ogni lavoratore e lavoratrice. Bisognerebbe fare il contrario: dare diritti a chi non ce li ha, non togliere diritti a chi ce li ha, lottare contro la precarietà e non fare come fai tu, rendere tutti precari". "Per questo - conclude il leader di Sel - noi saremo ostinatamente, fortemente contrari a questa controriforma che offende la cultura democratica del nostro Paese".



Toti: "Fi pronta a votare Jobs Act, se resta così" - "Se la riforma del lavoro resta questa, Forza Italia deve votarla". Lo ha affermato Giovanni Toti, consigliere politico di Forza Italia, nel corso di un dibattito ad Atreju. "Tuttavia - ha aggiunto - io non credo che resti così e quindi, se verrà snaturata, noi non ci sfileremo".