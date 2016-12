Jobs Act, Renzi al Pd: "Dopo il voto in direzione tutto il partito si adegui"

19:25 - "Lunedì presenterò in direzione le mie idee" sulla riforma del lavoro, che "sono condivise", poi "ci sarà un dibattito, si discute e alla fine si decide, si vota e si fa tutti nello stesso modo, si va tutti insieme". Lo ha detto il premier Matteo Renzi riguardo la divisione interna al Pd sul Jobs Act. "Io rispetto la discussione, ma non è pensabile che ci siano momenti in cui uno si ferma e si tira indietro. Le riforme vanno fatte".

"Bene il dialogo, ma bisogna agire". Matteo Renzi risponde ai giornalisti al Foreign Council Relations di New York sulla questione del Jobs Act, rimarcando che la riforma "non è rinviabile". E insiste sul "cuore" del suo programma di governo: "Cambiare noi stessi per tornare a essere l'Italia". "In Italia - prosegue il premier - abbiamo buone idee ma non siamo capaci di realizzarle perché amiamo troppo il presente. L'esperienza più importante per l'Italia è il futuro". Secondo Renzi proprio questa tipologia di mentalità "ancorata al passato" è la ragione principale dell'elevato tasso di disoccupazione.



"Le persone della sinistra, leader della mia parte politica e non della destra, pensano che va ad ogni costo mantenuto lo Statuto dei Lavoratori e che questo è l'unico modo per essere uomini di sinistra: bisogna cambiare l'approccio" sul lavoro.



Il derby tra austerità e crescita - "Nel derby tra austerity e crescita l'Italia sta con la crescita - dice il premier -. L'austerity è un terribile errore per l'Europa, l'America ci ha insegnato della crescita". L'Italia, aggiunge Renzi, "è aperta per business", ed è aperta agli investitori: "Il tempo della stretta relazione fra politici, manager, aziende e banchieri è finito". Renzi fa l'esempio di Alitalia, una storia di "incredibile successo fino agli 1980, poi distrutta". Il presidente del Consiglio assicura poi che la riforma del Senato sarà chiusa "in meno di un anno".