Jobs Act,Orfini:tempo per soluzione

15:26 - Un decreto del governo sul Jobs act "sarebbe un errore". Così il presidente del Partito democratico Matteo Orfini. "Stiamo discutendo, c'è ancora tempo per avvicinare le istanze per una soluzione ragionevole" sulla delega lavoro. "Non mi pare sia in atto un muro contro muro - precisa - la discussione è iniziata male, ma stiamo cercando di riportarla sui binari giusti. Ci sono anche tre emendamenti trasversali al Senato che vanno in questa direzione".