Jobs Act, Orfini: servono correzioni Bersani: surreale, governo chiarisca

12:53 - "I titoli del Jobs Act sono condivisibili. Lo svolgimento meno: ne discuteremo in direzione, ma servono correzioni importanti al testo". Così il presidente del Pd Matteo Orfini ha parlato della riforma del lavoro in discussione al Senato. Critico anche l'ex segretario democratico Pier Luigi Bersani: "E' assolutamente indispensabile che il governo dica al Parlamento cosa intende fare nel decreto delegato sul lavoro, perché si parla di cose serie".

Bersani: "Si descrive un'Italia come vista da Marte" - "E' ora di poter discutere con precisione - spiega l'ex segretario del Pd - cosa intendiamo quando diciamo che bisogna superare il dualismo e l'apartheid nel mercato del lavoro, quando diciamo che bisogna estendere le tutele universalistiche, quando diciamo che bisogna tenere, nella crisi, in equilibrio i rapporti di forza tra capitale e lavoro. Sono cose basiche per un Paese". Perché dalle cose scritte sui giornali e attribuite al governo sembra che "in alcuni casi si descrive un'Italia come vista da Marte".



"Pazzesca l'abolizione della reintegra" - "E' ora di poter discutere con precisione - prosegue - cosa intendiamo quando diciamo che bisogna superare il dualismo e l'apartheid nel mercato del lavoro, quando diciamo che bisogna estendere le tutele universalistiche, quando diciamo che bisogna tenere, nella crisi, in equilibrio i rapporti di forza tra capitale e lavoro. Sono cose basiche per un Paese". "Io vorrei ricordare - aggiunge - che in tutta Europa, in Inghilterra, in Francia, in Germania, esiste, ancorchè non obbligatoria, la reintegra. Quindi non raccontiamoci cose che non esistono". A chi gli domanda se il governo debba smentire l'intenzione di voler abolire l'articolo 18 per decreto, Bersani risponde: "Deve chiarire quali sono i contenuti precisi, perché l'emendamento che è stato presentato, sulla carta, lascia aperta qualsiasi interpretazione. Leggo oggi sui giornali come attribuite al governo delle interpretazioni che secondo me vanno chiarite. L'abolizione della reintegra è uno degli aspetti, non è il solo".