14:58 - La Cisl non indirà alcuno sciopero insieme agli altri sindacati per protestare contro il Jobs Act. E' quanto sottolinea il segretario nazionale Raffaele Bonanni confermando "il profilo mantenuto in questa lunga crisi". "Noi pensiamo invece di fare iniziative in tutta Italia per far conoscere la nostra posizione su tutte le questioni più importanti sulla nostra economia", spiega.