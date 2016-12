Jobs Act, Fiom: pronti a scioperare

17:06 - La Fiom è pronta a scioperare in difesa dello Statuto dei lavoratori. "Non si può usare il contratto a tutele crescenti per cancellare l'Articolo 18, altrimenti si tratta di una presa in giro", tuona il segretario del sindacato dei metalmeccanici, Maurizio Landini. "Non escludo alcuna forma di mobilitazione, se necessaria", aggiunge il leader della Fiom che aveva già annunciato una manifestazione per il 25 ottobre a Roma.