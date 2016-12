Italicum, Sel sventola la Costituzione Migliore: "Questa legge è maleodorante"

12:15 - "La legge si giudicherà dall'odore e questa legge impesterà tutto il Paese. E' senza costituzionalità". Il capogruppo di Sel alla Camera, Gennaro Migliore, pronuncia il no del partito di Nichi Vendola all'Italicum mentre sventola, come tutti i suoi colleghi, una copia della Costituzione italiana. Una protesta che ha costretto la presidente della Camera, Laura Boldrini, a richiamare i deputati del suo stesso partito. "L'Italicum mi ricorda il titolo di un saggio di Arbasino, 'Un paese senza': senza parità di genere, senza la possibilità di scegliere, senza milioni di cittadini inchiodati dalla soglia dell'8% e da una soglia altissima anche per le coalizioni, senza rappresentanza adeguata in Trentino Alto Adige, senza rappresentanza del territorio, senza il conflitto d'interesse, senza le primarie", ha dichiarato Migliore.