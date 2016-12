Italicum, secondo round M5S-Pd Oggi alle 15 la diretta streaming

15:07 - Stop alle missive, è tempo di faccia a faccia. Dopo i botta e risposta a colpi di inchiostro degli ultimi giorni, il Movimento 5 Stelle e il Partito democratico tornano a incontrarsi per discutere della nuova legge elettorale. Al vertice, che sarà trasmesso in streaming a partire dalle 15, non parteciperà Beppe Grillo mentre Matteo Renzi, all'ultimo, ha deciso di essere della partita. Possibile scontro sulle preferenze.

Le delegazioni - "Non so se vado io. Non so che delegazione hanno preparato". Al termine del vertice europeo a Bruxelles, Matteo Renzi aveva annunciato che, probabilmente, non ci sarebbe stato. Poco prima dell'incontro, invece, ha cambiato idea.



I grillini saranno rappresentati dai due capigruppo a Camera e Senato, Paola Carinelli e Vito Petrocelli, da Danilo Toninelli, estensore del "Democratellum",e Luigi Di Maio.



Dall'altro lato del tavolo dovrebbero invece sedersi, oltre al premier, il vicesegretario del Pd, Debora Serracchiani, il capogruppo a Montecitorio, Roberto Speranza, e Alessandra Moretti.



Il nodo delle preferenze: ipotesi sistema misto - "Vogliamo le preferenze, lo chiedono i cittadini italiani". Il Movimento 5 Stelle, per voce di Federico D'Incà, chiarisce che non è disposto a indietreggiare riguardo la reintroduzione delle preferenze. Lo stesso Grillo, incontrando i suoi parlamentari, ha ribadito che si tratta di una condizione necessaria.



Difficile quindi che i grillini accetteranno il compromesso che, secondo alcune fonti, il Pd starebbe per proporre: ok alle preferenze ma con i capilista bloccati.



Di certo c'è solo che, comunque vada, il responso definitivo non arriverà immediatamente. Il M5S dovrà prima chiedere ai suoi iscritti, come sempre per mezzo della Rete, di pronunciarsi.