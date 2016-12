17:32 - Lo sbarramento per l'elezione alla Camera resta al 4,5%. L'Aula di Montecitorio ha infatti respinto, con 308 voti contrari e 215 a favore, l'emendamento all'Italicum presentato da Fratelli d'Italia per l'abbassamento al 4% della soglia. Accantonato poi l'esame delle proposte "Salva Lega", che prevedono delle deroghe allo sbarramento per quei partiti che riescono a ottenere, in un certo numero di Regioni, un consenso alto.