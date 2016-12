20:11 - "E' importante che Silvio Berlusconi stia al tavolo della riforma elettorale, così come è stato a quello per la riforma costituzionale: è un segnale di serietà del sistema". Lo ha affermato il premier Matteo Renzi, parlando dell'Italicum. Il presidente del Consiglio non ha confermato martedì come data dell'incontro con il leader FI. "Vediamo, sarà nel corso della prossima settimana", si è limitato a dire.