Italicum, Di Maio:"Dato accelerata"

19:21 - "Chiusura? Non mi sembra. Abbiamo dato un'accelerata al dibattito perché l'ennesimo tavolo sulle riforme sarebbe stato stucchevole". Lo afferma il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, del M5S, dopo l'altolà sul blog di Grillo a nuovi incontri sulla legge elettorale e la richiesta di votare in Aula. "Finiti i tavoli non è finito anche il confronto: ci aspettiamo che le preferenze siano nella legge elettorale in Aula. Il Pd dia una risposta".