13:37 - Enrico Letta e Pippo Civati. Ecco due nomi eccellenti tra i tra i 13 assenti ingiustificati del Pd che non hanno votato per la riforma elettorale. Tra i deputati di Forza Italia cinque sono risultati assenti, uno si è astenuto ed uno ha votato contro. Lo si evince dai tabulati del voto. Per il Pd erano presenti 270 dei 293 parlamentari del gruppo (92%), per Forza Italia 61 su 67 (91%) e per Ncd 27 su 29 (93%).