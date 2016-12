Isis, Onu: "In Iraq atti disumani"

15:45 - "L'Isis in Iraq sta compiendo atti di una disumanità inimmaginabile: crimini contro l'umanità e pulizia etnica". E' la denuncia del vicecommissario all'Onu per i diritti umani, Flavia Pansieri. Uccisioni, violenze sessuali, schiavitù, conversioni forzate, sono sono alcune delle atrocità compiuti dai jihadisti secondo le Nazioni Unite. Il Consiglio per i diritti umani ha quindi chiesto l'invio di una missione speciale in Iraq.