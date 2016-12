Isis, Mogherini: preoccupa Libano

22:06 - Il ministro degli Esteri, Federica Mogherini, prossimo Alto Rappresentante per la politica estera della Ue, a proposito del possibile estendersi del raggio di azione dell'Isis ha espresso la propria "preoccupazione per il Libano, ma non per i militari italiani di Unifil". "Sono mesi che come governo italiano siamo impegnati nel Libano - ha spiegato Mogherini - un Paese che sta attraversando un periodo di transizione politica molto difficile".