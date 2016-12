17:55 - Colloquio telefonico tra Matteo Renzi e Barack Obama. Il premier italiano e il presidente statunitense hanno discusso delle crisi internazionali in Iraq, Ucraina e Libia e del rinnovato interesse per i Paesi africani all'indomani del vertice Usa-Africa di Washington. Spazio anche all'economia e all'agenda della crescita in Europa. Lo rende noto Palazzo Chigi in una nota.