13 febbraio 2014 Intenzioni di voto, il centrodestra avanti:

39,4% contro 33,7% del centrosinistra Cresce Forza Italia, che passa dal 25,2% al 25,4%. Ancora in calo il consenso nei confronti del governo Letta: 21% i giudizi positivi contro il 21,9% dello scorso sondaggio

17:33 - Nel nuovo sondaggio sulle intenzioni di voto degli elettori italiani, realizzato da Tecnè in esclusiva per Tgcom24, il centrodestra è in vantaggio di oltre 5 punti sul centrosinistra. Il centrodestra (con FI, NCD, UDC e altri) è infatti, al 39,4% (40,1% nello scorso sondaggio) contro il centrosinistra (con Pd, Sel e altri) che si attesta, invece, al 33,7% (34,1% nello scorso sondaggio).

Si registra la crescita di Forza Italia, che passa dal 25,2% al 25,4%. Ancora in calo il consenso nei confronti del Governo Letta: 21% i giudizi positivi (21,9% nello scorso sondaggio). I giudizi negativi salgono al 58,6% (58,2% nello scorso sondaggio), mentre il 20,4% degli intervistati non dà indicazioni. Interessanti anche le intenzioni di voto per le elezioni europee: se si votasse oggi, il 29,6% voterebbe il Pd, il 25,4% il M5S, mentre il 23,5% voterebbe Forza Italia.