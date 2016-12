In Lombardia eterologa a pagamentoPd: "Ha vinto integralismo ciellino"

08:11 - L'eterologa in Lombardia sarà a carico degli assistiti e potrà essere richiesta solo in caso di infertilità o di sterilità assoluta e irreversibile. E' quanto prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale. Le tariffe saranno stabilite con un successivo provvedimento. Dura presa di posizione dell'opposizione che parla di "diritto immolato sull'altare dell'integralismo ciellino".

Pd: "Diventerà opportunità solo per coppie benestanti" - "In Lombardia - afferma Sara Valmaggi, consigliera del Pd e vicepresidente del Consiglio regionale - negando ogni forma di rimborso pubblico di fatto si escludono dalle cure tutte le coppie non agiate. Il costo della prestazione si aggirerà infatti intorno ai 3mila euro. Tra le 6mila copie già oggi in lista d'attesa quante di loro potranno permettersi di pagarli?".



Secondo l'esponente del Pd, "dietro le motivazioni di carattere economico c'è in realtà la volontà di limitare fortemente l'accesso alla fecondazione eterologa, come dimostrano anche le dichiarazione di Ncd e di alcuni esponenti dell'oscurantismo leghista lombardo", scelta che "appare in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale".



M5S: "Questo è terrorismo ciellino" - Guardando al costo "che potrebbe aggirarsi sui 3mila euro", il M5S sostiene che quello della Giunta Maroni "è terrorismo etico, ha vinto, ancora una volta, la linea fondamentalista ciellina, che in Lombardia di fatto detta linee guida anacronistiche. La Giunta lombarda sceglie di ostacolare in tutti i modi la fecondazione eterologa nonostante la legge 40 sia stata demolita dalla Consulta".