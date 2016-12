01:47 - "Nessun 'regalo' è stato fatto alle banche, perché la rivalutazione del capitale e una più equilibrata ripartizione delle quote di partecipazione alla Banca d'Italia non comportano alcun onere per lo Stato". E' quanto si legge in un comunicato del ministero dell'Economia sul dibattito parlamentare per la conversione in legge del dl Imu-Bankitalia. "La polemica politica ha spesso preso il sopravvento sulla realtà dei fatti".