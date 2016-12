Immunità Senato,proposta condivisa

18:14 - Gli emendamenti per la soppressione dell'articolo 6 del ddl per la riforma di Senato, e quindi per il ristabilimento dell'immunità per i senatori, erano stati presentati, già prima della proposta dei relatori, da quasi tutti i gruppi presenti a Palazzo Madama. A partire dal Pd ma anche dal M5S, dalla Lega e da FI. L'emendamento aveva suscitato numerose polemiche e in molti avevano gridato allo scandalo, a cominciare dallo stesso M5S.