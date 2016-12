Immigrazione, Alfano a Bruxelles: "Distruggeremo barche dei trafficanti"

22:50 - Il ministro dell'Interno Angelino Alfano, al termine dell'incontro a Bruxelles con il commissario Ue Cecile Malmstrom, ha annunciato una nuova operazione contro l'immigrazione. "Mare Nostrum - ha spiegato - è destinata ad essere sostituita da Frontex plus, che incorpora due operazioni esistenti, le ampia e le rafforza". Alfano ha poi spiegato che "le barche usate dai trafficanti, che oggi vengono riutilizzate, saranno distrutte".

"La Commissione europea - ha proseguito Alfano parlando della distruzione dei barconi dei trafficanti - darà una mano all'Italia in questo": le barche "dei mercanti di morte saranno distrutte a terra". "Oggi abbiamo gettato la base per realizzare questa operazione che costituirà un presidio più ampio per la frontiera dell'Europa".



"Non sarà la fotocopia di Mare Nostrum" - Frontex plus, ha sottolineato il ministro, "non sarà la fotocopia" di Mare Nostrum, ma comunque la sostituirà un volta avviata. Malmstrom ha precisato che portata e dimensione di Frontex plus dipenderanno "da quanti Paesi Ue che vi aderiranno". Ora "su 28 Stati membri sono solo 10 quelli che accettano i profughi".



Malmstrom: "Grazie all'Italia per il lavoro immenso" - "A nome dell'Europa voglio ringraziare l'Italia per l'immenso lavoro svolto: i vostri uomini hanno salvato decine di migliaia di vite umane". Così il commissario Malmstrom dopo il vertice con Alfano. "L'Italia non può più sopportare da sola lo sforzo. Serve passare dalla solidarietà a passi concreti. Tutti i Paesi dell'Ue avranno un ruolo forte per aiutare l'Italia con più soldi e più uomini".



Francia parteciperà a nuova operazione - La Francia parteciperà alla nuova operazione di controllo nel Mediterraneo. Lo ha detto da Roma il ministro dell'interno francese Bernard Cazeneuve. Prima di una cena con Alfano, ha detto all'Afp che "certo, la Francia parteciperà a questa operazione che appoggio", precisando che "bisognerà discutere le modalità con gli altri Stati membri".