19:27 - "Fonti della Marina Militare dicono che 'fra oggi e domani sbarcheranno in Italia altri 2.000 clandestini'. Cosa aspetta il governo? Usiamo le navi per un blocco navale subito!". A chiederlo è il segretario federale della Lega Nord, Matteo Salvini, che in un post su Facebook indica come il blocco deve servire per "evitare tragedie del mare e fermare l'invasione. Possibile che solo la Lega si preoccupi di questo?".