Il Veneto ricorre alla Consulta sui tagli per il decreto 80 euro

13:53 - La Regione Veneto ricorrerà alla Corte Costituzionale contro le modalità di recupero delle risorse decise dal governo nel decreto per gli 80 euro in busta paga. L'annuncio arriva dal governatore Luca Zaia, che spiega come la giunta abbia adottato una delibera in tal senso. "Troppo facile fare copertura togliendo soldi a Regioni e comuni", ha detto.

"Non abbiamo niente contro chi gli 80 euro li prende - ha detto Zaia - al di là del fatto che vengono lasciati fuori i più bisognosi, i disoccupati e i pensionati. Ma il modo per recuperare le risorse, il 'montepremi' che vale 6 miliardi e 400 milioni di euro, è una farsa: se decidi di fare un finanziamento, lo devi fare con soldi tuoi. E' troppo facile, e c'è il rischio che passi il principio, farlo togliendo soldi alle Regioni e agli enti locali, tanto più con tagli orizzontali, basati sulla spesa storica del 2013. Così si premiano le Regioni più sprecone: se, ad esempio, per i siciliani si tradurrà in una limatura di unghie, a noi taglierebbero un braccio".



Il governatore del Veneto ha quindi spiegato che "siamo preoccupati perché, per questa strada, c'è il timore che si metta mano anche ai fondi per il servizio sanitario. Il governo i soldi non li ha, ha fatto un provvedimento senza coperture, e vogliamo che sia chiaro anche alla gente che quel che gli danno con una mano, lo sottraggono al territorio con un caterpillar".