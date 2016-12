Il sindaco di Pavia il più amato d'Italia Renzi tiene, in calo Pisapia e Marino

16:55 - Largo ai giovani in politica anche sul piano locale. Secondo il sondaggio Governance Poll 2013 condotto dalla società Ipr Marketing sul consenso di cui godono i sindaci dei comuni capoluogo e dei presidenti di Regione, è Alessandro Cattaneo di Pavia il primo cittadino più amato dagli italiani. Secondo il sindaco di Bari Michele Emiliano con il consenso del 66% dei baresi.Terzo Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno con il 65%.

Ecco la top ten della speciale classifica, in cui compare una sola donna, ossia il primo cittadino di Ancona.



1. Alessandro Cattaneo, Pavia

2. Michele Emiliano, Bari

3. Vincenzo De Luca, Salerno

4. Carlo Capacci, Imperia

5. Valeria Mancinelli, Ancona

6. Alessandro Andreatta, Trento

7. Roberto Scanagatti, Monza

8. Simone Petrangeli, Rieti

9. Leonardo Michelini, Viterbo

9. Marco Zambuto, Agrigento.



Vince quindi un esponente del centrodestra, Cattaneo. Dietro di lui, però, solo rappresentanti del centrosinistra. Solo due i sindaci al secondo mandato presenti nella top ten: si tratta di De Luca e Zambuto.



Renzi "tiene", male Pisapia, Marino e De Magistris - Sfiora la top ten, fermandosi al 12esimo posto, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. Piero Fassino (Torino) è sedicesimo, Ignazio Marino (Roma) è 21esimo ma in calo di 7 punti rispetto al giorno della sua elezione.



Guadagna tre punti rispetto al voto, forse anche grazie alla grande attenzione mediatica nei suoi confronti, il sindaco di Firenze, Matteo Renzi. Il segretario del Pd è 26esimo, in calo di 4 punti.



Giù di 4 punti anche Giuliano Pisapia (Milano), 54esimo a pari merito con il primo cittadino di Napoli De Magistris, che tuttavia crolla di 14 punti rispetto al giorno dell'elezione.



Perde 11 punti l'unico sindaco del Movimento 5 Stelle, il primo cittadino di Parma, Federico Pizzarotti (73esimo). Medesimo calo per Marco Doria: il sindaco di Genova è 76esimo.



Ad Alessandria e Taranto i meno amati - Uno al nord e uno al sud. I sindaci meno amati d'Italia sono il primo cittadino di Alessandria, Maria Rita Rossa, eletta nel 2012, e Ippazio Stefano, sindaco di Taranto giunto al suo secondo mandato.



Tra i governatori trionfa Rossi (Toscana) - E' ancora il presidente della Toscana, Enrico Rossi, il governatore più amato d'Italia. Al secondo posto Luca Zaia (Veneto). Segue al terzo posto, a sorpresa, Stefano Caldoro, presidente della Campania.



La performance migliore è di Debora Serracchiani: il consenso verso il governatore del Friuli Venezia Giulia sale del 7,6% e l'esponente Pd si attesta all'ottavo posto. Undicesimo, con gradimento in salita, Roberto Maroni (Lombardia). Brusco calo (-7,3%) per il piemontese Roberto Cota, sedicesimo. Giù anche il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, sedicesimo.