Il sindaco della Capitale favorevole ai quartieri a luci rosse a Roma

14:06 - Il sindaco di Roma, Ignazio Marino, si è detto favorevole all'istituzione di quartieri a luci rosse per la "zonizzazione della prostituzione". "Purtroppo - sottolinea il primo cittadino della Capitale - non è una decisione che può prendere il sindaco, ma sarei favorevole a che ci siano zone dove è consentita e zone dove non lo è". Il dilagare della prostituzione, spiega Marino "arreca un danno al decoro della città e disagio ad alcuni quartieri".

Liberalizzare la cannabis come nello Stato di Washington e in Colorado - "I fan e i tifosi principali del proibizionismo sono i grandi criminali. Questi, se non ci fosse il proibizionismo, solo in Italia perderebbero circa 8 miliardi di euro l'anno di profitti". Così Marino è poi tornato sulla sua proposta di liberalizzare la cannabis.



"Nel 1993 in un referendum il 54% degli italiani disse che era favorevole alla liberalizzazione delle droghe leggere, come la cannabis - spiega ai microfoni di Radio Radio - Oggi è passato un quinto di secolo, sono state scritte tante leggi ma soprattutto sono stati fatti progressi nel settore scientifico: oggi sappiamo che è molto più pericoloso andare ad acquistare da spacciatori la marijuana, molto spesso modificata geneticamente. Non sarebbe meglio come avviene in Colorado o nello stato di Washington che ci possa essere una liberalizzazione e che tutto avvenga con controllo medico?".



"Dire che la marijuana possa essere regolamentata e liberalizzata non significa dire che le droghe fanno bene - aggiunge -. Significa contrastare la criminalità e i prodotti pericolosissimi che mette in commercio".