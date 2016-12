Il Pd aderisce ai Socialisti europei Renzi: "Punto di arrivo e partenza"

19:43 - La direzione del Partito democratico ha dato il via libera all'adesione al Partito socialista europeo con 121 sì, un contrario e due astenuti. I presenti erano 125, come ha detto la vicepresidente Sandra Zampa dopo il voto. "Il congresso del Pse che inizia venerdì pomeriggio sarà un'occasione particolarmente interessante - ha commentato il premier, Matteo Renzi, al termine della direzione Pd e prima del voto -. In bocca al lupo, si va da Schulz".

"Il dibattito è stato ampio ma per definizione il dibattito sull'Europa è un tema che non finisce. Per ciò l'adesione al Pse è un punto di arrivo per tante storie ma anche un punto di partenza", ha commentato il segretario Pd.



Il no di Fioroni: "Non morirò socialdemocratico" - "Ribadendo l'indisponibilità a morire socialdemocratici, auguro a voi tutti di vivere intensamente da democratici". Così Beppe Fioroni ha annunciato il no all'adesione al Pse. Rivolgendosi al premier, Fioroni ha sottolineato come "il tuo percorso ambizioso debba declinarsi così anche in Europa" ma scegliendo il Pse "è difficile trovare un percorso innovativo". L'adesione è "una scelta contro noi stessi", ha detto.



D'Alema: "Smettiamola con i timori" - "Noi facciamo una scelta politica e non ideologica, aderiamo ad un campo di forze progressiste molto variegato. Smettiamola quindi con i timori: c'è chi di noi, come Peppe Vacca, teme di morire democristiano, chi, come Fioroni, socialista... Io mi limiterei alla prima parte che ci unisce tutti e meglio corrisponde al sentimento umano". Così Massimo D'Alema ha ironizzato sulle parole di Fioroni.



Presidente Pse: "Senza Pd famiglia era incompleta" - "E' un momento storico non solo per il Pd ma per tutta la famiglia socialista europea perché senza il Pd la famiglia socialista era incompleta". Sono le parole del presidente del Pse, Serghei Stanishev, in merito all'adesione del Pd ai Socialisti europei.