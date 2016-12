6 maggio 2014 Il M5S torna a usare l'insegna di Auschwitz: "La spiaggia rende liberi" Nell'occhio del ciclone il meet up di Lignano Sabbiadoro che, per pubblicizzare un incontro politico incentrato su una mozione di sfiducia contro il sindaco della cittadina balneare, Luca Fanotto, ha utilizzato la scritta Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:59 - Il M5S torna a utilizzare l'insegna di Auschwitz e riesplode la polemica. Nell'occhio del ciclone il meet up di Lignano Sabbiadoro che, per pubblicizzare un incontro politico incentrato su una mozione di sfiducia contro il sindaco della cittadina balneare, Luca Fanotto, ha utilizzato, in una campagna sul web, la scritta, modificandola in "Strand macht frei" (La spiaggia rende liberi).