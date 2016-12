Il M5S "occupa" le Commissioni Napolitano, impeachment depositato

Dopo gli scontri alla Camera per l'approvazione del dl Imu-Bankitalia, continua la protesta del M5S. Mentre in Commissione Affari Costituzionali sale la tensione dopo l'approvazione del testo della legge elettorale, in Parlamento è stato depositato l'impeachment contro il presidente Napolitano. Il Colle: "Messa in stato d'accusa faccia il suo corso". Caos in Commissione Giustizia. Ecco la cronaca della giornata in tempo reale.

20:22 Boldrini: "Sanzioni per M5s violento" Il M5s "non sa utilizzare gli strumenti che ci sono per svolgere il suo ruolo e allora ricorre ad altri mezzi: la violenza, le minacce, il turpiloquio. Tutte cose inaccettabili". Lo ha detto la presidente della Camera, Laura Boldrini. La presidente ha annunciato sanzioni rapide nei confronti dei grillini: "L'ufficio di presidenza ha avviato i lavori. Quanto prima arriveranno i risultati". 19:56 La guerriglia 5 stelle alla Camera 19:15 Grillo: "Napolitano si deve dimettere" Ancora Napolitano nel mirino di Beppe Grillo. "Abbiamo chiesto ufficialmente l'impeachment perché un uomo così non può continuare a essere il Presidente degli italiani perché lui fa il Presidente del consiglio, non il Presidente della Repubblica". Lo scrive il leader del M5s sul suo blog, commentando la richiesta di messa in stato d'accusa del Capo dello Stato. "Deve dimettersi - aggiunge Grillo - come consigliò di fare a Cossiga". 18:53 Ghigliottina, M5s ricorrono a Consulta Il M5s intende presentare ricorso alla Corte Costituzionale per sollevare conflitto di attribuzione nei confronti della presidente della Camera, Laura Boldrini, e dei presidenti delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia. Obiettivo: ottenere l'annullamento delle ultime votazioni su dl Bankitalia, legge elettorale e dl Carceri perché,per i parlamentari Cinque Stelle non conformi ai regolamenti. 18:22 Grasso: "Impeachment? Mi pare fantasioso" "Mi pare qualcosa di assolutamente fantasioso". Così il presidente del Senato, Piero Grasso, parla della richiesta di messa in stato di accusa del Capo dello Stato avanzata da M5s. "C'è una procedura - spiega - che va applicata. Io ho trasmesso la denuncia al presidente della Camera, lì si attiverà il processo prescritto dalla legge", ha concluso. 17:07 Boldrini: "M5s contro diritto-dovere di informare" Per Laura Boldrini "è intollerabile ed evoca tristi memorie che i deputati di M5S abbiamo impedito ad altri deputati di essere intervistati, e dunque ai giornalisti di esercitare ala Camera il diritto-dovere di informare". E' quanto si legge in una dichiarazione della presidente della Camera. 17:06 Boldrini: "Da M5s sconsiderata decisione" Giorgio Napolitano "è garanzia democratica". Lo dice la presidente della Camera, Laura Boldrini, che al presidente della Repubblica esprime la sua "più sentita solidarietà dopo la sconsiderata decisione di avviare a suo carico la procedura della messa in stato di accusa". 17:03 Napolitano, Grillo domani a Roma Beppe Grillo verrà domani a Roma per incontrare i parlamentari del M5S. Il leader "cinque stelle" vuole incontrare i suoi, dopo la presentazione della richiesta dello stato d'accusa nei confronti del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. 16:14 Vendola: "M5S irresponsabile" Il leader di Sel, Nichi Vendola, definisce "assolutamente irresponsabile" la richiesta di impeachment presentata dal Movimento 5 Stelle: "Attaccare chi difende i valori della Costituzione e rappresenta l'unità del Paese è un atto puramente propagandistico". 16:11 Gelmini: "Basta risse, solidarietà agli italiani" Il vicecapogruppo vicario alla Camera di Forza Italia, Mariastella Gelmini, stigmatizza il comportamento degli esponenti del Movimento 5 Stelle: "Il Parlamento sia luogo di proposte e azioni concrete non di scontri fisici! Basta risse! Solidarietà ai commessi contusi e... agli italiani", scrive l'ex ministro su Twitter. 15:18 Battista e Orellana: "Testo impeachment non condiviso" Crepe all'interno della compagine del Movimento 5 Stelle dopo la presentazione della richiesta di impeachment. "Si ripresenta ancora una volta un copione già visto, un testo non condiviso si presenta a nome di tutto il Movimento 5 Stelle. Se ci vogliamo occupare dei problemi del paese, occupiamoci del lavoro in primis e facendo proposte concrete". Così i senatori pentastellati Luis Alberto Orellana e Lorenzo Battista prendono le distanze riguardo la messa in stato d'accusa contro Napolitano presentata dal loro movimento. 14:32 Boldrini: "Gravissime le ingiurie sessiste" "Gravissime le ingiurie sessiste nei confronti delle deputate". La presidente della Camera, Laura Boldrini, commenta durante l'Ufficio di presidenza quanto denunciato dalle deputate Pd, che sarebbero state insultate dall'esponente del Movimento 5 Stelle De Rosa. 14:27 M5S, Boldrini: "Clima intollerabile" "Un clima intollerabile e incompatibile con la dialettica parlamentare". Lo ha affermato dalla presidente della Camera Laura Boldrini, secondo quanto riferito, durante l'Ufficio di presidenza della Camera convocato per affrontare gli episodi di protesta da parte in particolare del Movimento 5 Stelle avvenuti a Montecitorio. 14:20 Camera, appello a sanzioni immediate Sanzioni efficaci e immediate: è questa la richiesta arrivata da tutti gli interventi durante l'Ufficio di presidenza della Camera con un appello affinché l'istruttoria termini prima di lunedì. E' quanto viene riferito al termine della riunione. 14:06 Speranza (Pd): "E' attacco a democrazia" Il Partito democratico, per voce del capogruppo alla Camera, Roberto Speranza, difende il Capo dello Stato: "Siamo al limite: non tentenneremo un attimo nella difesa delle Istituzioni democratiche. Perché l'attacco al presidente Napolitano non è a una persona ma a tutta la democrazia". 1

2

3 Pagina successiva