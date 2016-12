20:20 - "Il dibattito proseguirà in Parlamento per mettere a punto dettagli significativi. Ma non deve diventare l'occasione per frenare". Il vicesegretario del Pd, Lorenzo Guerini, interviene sulle riforme e ai suoi parlamentari dice: "Si è già più volte svolto un ampio e approfondito dibattito interno su Senato e legge elettorale. E un'ampia maggioranza ha indicato la strada".