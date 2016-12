02:01 - "Noi non vogliamo vivisezionare Dudù, ma il proprietario, è diverso, molto diverso". Lo ha detto Beppe Grillo, in un passaggio del suo intervento a un comizio a Verona. Il Movimento 5 Stelle è "da dieci anni che fa campagna contro la vivisezione. Un tema per il quale siamo stati sempre in prima linea", ha precisato. "Non siamo cattivi, siamo giusti, ma con Berlusconi siamo cattivissimi", ha aggiunto.