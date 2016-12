Grillo: subito al voto,siamo pronti

22:24 - "Dobbiamo andare subito al voto per prenderci il Paese in forma democratica". Lo ha detto Beppe Grillo intervenendo nel Salento ad una manifestazione contro il progetto di gasdotto Tap. "Renzi non vi rappresenta - ha detto alla folla - lo dovete mandare a casa perché non è stato eletto dal popolo italiano". "Gli italiani - ha concluso - devono avere la possibilità di dire se siamo parassiti o se siamo in grado di governare".