Grillo: stravinceremo le Europee Renzi: prenderemo più voti del M5S

Secondo il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, il modo in cui Renzi è arrivato a Palazzo Chigi "non rientra nelle regole della democrazia, è una cosa che non succede in nessuna democrazia". Berlusconi, ad "Agorà" su Raitre, è tornato su quanto detto martedì, quando ha definito Grillo un "assassino". "Quello che ho detto è un fatto storico - ha ribadito -, non un insulto". Grillo: "Vinceremo straordinariamente le Europee".

22:53 Grillo: referendum per uscire da Euro

"Faremo un referendum per decidere se uscire dall'Euro". Lo ha detto Beppe Grillo parlando ad un comizio a Firenze.

22:27 Grillo: stravinceremo le Europee

"Vinceremo straordinariamente le Europee". Ne è convinto Beppe Grillo, leader del M5S, in un comizio a Firenze. "Mi danno del cattivo, state attenti che arriva Grillo, è cattivo, è Hitler, e io ho detto che sono oltre Hitler, sono Charlie Chaplin", ha ironizzato. "Noi siamo francescani, le nostre parole sono solidarietà, aiutare chi è rimasto indietro, dovrebbe esserci Bergoglio qui sotto", ha poi aggiunto.

22:03 Grillo: siamo tre delinquenti

"Siamo tre delinquenti, è stato condannato anche il vostro ex sindaco". Lo ha detto Beppe Grillo inaugurando il comizio a Firenze e ricordando che Renzi è stato "condannato dall'erario" riferendosi ad una condanna della corte dei Conti della Toscana riferita al periodo in cui Renzi era presidente della Provincia.

21:35 Renzi: al M5S meno voti di politiche

"Scommetto che il M5S avrà qualche voto in meno delle politiche e il Pd qualche voto in più". E' la previsione sull'esito delle Europee del premier Matteo Renzi ospite a Otto e mezzo. "Non credo - ha però sottolineato Renzi - di arrivare alle cifre di Veltroni, passare dal 25 al 33% in un anno è tosta anche se i sondaggi fanno sognare".

21:15 Tasi, Renzi: in media meno di Imu

"La Tasi è una tassa comunale decisa dal precedente governo, i sindaci scelgono se alzarla o abbassarla. Dei primi comuni, scrive Il Sole24Ore, 12 hanno una tasi più alta dell'Imu e 50 comuni più bassa. Bisogna chiedere ai sindaci e comunque nella maggioranza è più bassa dell'Imu". Così Matteo Renzi, a Otto e mezzo, sui costi della Tasi.

21:07 Renzi: non mi dimetto se vince Grillo

"Io posso andare a casa domani mattina ma lo faccio se il Parlamento mi impedisce di fare le riforme. Non sono aggrappato alla seggiola, vado a casa se mi manda a casa il Parlamento". Così Matteo Renzi, a Otto e mezzo, esclude di dimettersi se Grillo vince le Europee.

20:24 Crisi, Berlusconi: nessuna ripresa

Per Silvio Berlusconi non è possibile, date le attuali condizioni, che ci sia una ripresa economica. Più blanda invece la sua presa di posizione per quanto riguarda il futuro della politica del Paese e, a chi gli chiede se, dopo le Europee e con un risultato particolarmente favorevole al M5S, chiederà ad Angelino Alfano di aprire la crisi o darà vita alle larghe intese, risponde:"Sono scenari futuri a cui ora non penso".

20:01 Renzi, appello agli elettori del Pd

"Il passaggio del 25 maggio è fondamentale. Ora siamo alla stretta decisiva. I dati delle ultime ore sono straordinariamente incoraggianti. I sondaggi ottimi, le piazze piene di speranza, il clima decisamente positivo. Abbiamo bisogno del tuo aiuto, però. Ci salviamo tutti insieme". Così Matteo Renzi chiama a raccolta gli elettori del Pd in una lettera.

19:55 Berlusconi: "Grillo specula su crisi"

"Grillo specula sulla disperazione. Votare Forza Italia è l'unico modo per sperare che ci sia in Europa qualcuno che difenda i nostri interessi. Gli eletti M5s non conteranno nulla. Chi invece vota Pd manderà in Ue dei rappresentanti che sono nel Pse, minoranza nel Parlamento europeo". Lo afferma Silvio Berlusconi a Porta a Porta. Il leader di FI torna poi sul paragone Grillo-Hitler: "Mi sono letto i discorsi della campagna elettorale di Hitler, dentro ho trovato molte cose che sentiamo anche da Grillo".

18:50 Grillo mette tutti sotto processo

17:55 Renzi: sotto il 30% alle Europee non è sconfitta

"No, ma avremo vinto le elezioni se il Pd sarà il gruppo più numeroso nel Parlamento europeo per quanto riguarda il centrosinistra". Così il premier Matteo Renzi, in un'intervista a Radio 105, risponde al conduttore che gli chiede se considera una sconfitta se il Pd sarà sotto il 30%.

17:50 Romano si dimette e rinuncia a candidatura

Paolo Romano, agli arresti domiciliari in un'inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere per tentativo di concussione, si dimette da Presidente del Consiglio regionale della Campania e rinuncia alle elezioni europee, alle quali era candidato nelle liste di Ncd. Lo annunciano i suoi avvocati, Garofano e Della Pietra.

17:48 Marchionne: "Populismo rischio reale"

"Sono totalmente d'accordo con Giorgio Napolitano: il populismo è un rischio reale". Sergio Marchionne si schiera al fianco del capo dello Stato e, nel Vecchio continente, promuove solo Berlino e Madrid: "Credo che la classe politica europea, non solo quella italiana, abbia gravi responsabilità per non essere riuscita a dare risposte credibili agli elettori. Fanno eccezione solo la Germania e la Spagna".

15:33 Boldrini: "Votate per chiunque, ma votate"

"Le scelte che vengono fatte in Europa hanno un'influenza diretta su tutti noi. Infatti, sempre più spesso, le leggi approvate dal Parlamento italiano derivano da norme stabilite a livello europeo. Per questo la possibilità di dire la nostra che il voto ci offre merita di essere sfruttata. Per questo torno a dire: votate per chi volete, ma votate!". E' questo l'appello lanciato su Facebook dalla presidente della Camera, Laura Boldrini.

14:04 Napolitano: "Non impressioniamoci per toni troppo alti"

"Mi auguro che si guardi all'Italia con fiducia, non bisogna mai lasciarsi impressionare da manifestazioni di insufficienza istituzionale e politica", né dai problemi economici. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, sottolineando che in "Italia ci sono elementi di fiducia" per cui bisogna "mantenere la serenità".