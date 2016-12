23:35 - Secondo Beppe Grillo, il Movimento 5 Stelle rappresenta "l'assicurazione sulla vita" dei politici. Lo ha detto nella nuova tappa del suo tour, ricordando i risultati dell'estrema destra in Ungheria, giunta al 20%, e in Grecia. Il comico ha aggiunto che se in Italia "non si è sviluppato il fascismo è perché noi facciamo da cuscinetto".