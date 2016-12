18:47 - "Matteo Renzi è stato scaricato dall'Europa, che gli ha dato i 7 giorni come Marchionne con Montezemolo. Chi glielo dice che non conta più un c...? Quello, se lo sa, si butta nell'Arno". Così Beppe Grillo sul blog, attaccando il premier. "Renzie - scrive il leader del M5S - è l'uomo che vive di annunci e, quando sarà ignorato dai media, scomparirà come una bolla di sapone".