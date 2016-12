Grillo: Renzi è una persona malata

21:20 - "Renzi è una persona malata, come sono malati tutti figli dei banchieri e dei massoni". Lo ha detto il leader del Movimento Cinque Stelle, Beppe Grillo, durante un comizio a Bari. "Questa gente - ha aggiunto - non va battuta, ma spazzata via come cibo deteriorato". Grillo ha poi parlato di lavoro: "Dobbiamo prepararci a milioni di disoccupati, se non ci prepariamo con un reddito di cittadinanza, avremo una guerra civile in questo Paese".