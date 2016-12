Grillo: Renzi aumenta disoccupati

16:31 - Dopo la diffusione dei dati Istat sull'occupazione, che parlano di un ulteriore aumento a luglio di chi non ha un lavoro, Beppe Grillo torna all'attacco di Matteo Renzi. "I dati dicono che nell'era Renzie perdiamo 1.000 posti di lavoro al giorno - scrive Grillo sul suo blog -. Renzie ha bisogno di 1.000 giorni per cavare un ragno dal buco, parole sue. Quindi, se la matematica non è un'opinione, tra 1.000 giorni avremo 1.000.000 di disoccupati in più".