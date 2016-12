22:14 - Beppe Grillo replica alle accuse che gli sono piovute per il suo post che parafrasa "Se questo è un uomo". "Primo Levi scrive un libro straordinario, prendo una sua poesia per onorare uno scrittore come lui, uno che dice di non abbassare mai la testa e cosa succede? Si prendono questa roba - attacca il leader del M5S - per depistare l'attenzione dal contenuto".