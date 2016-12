Grillo: "Obama qui per vendere gas e F35", Renzi: "M5S sa solo parlare"

16:19 - In Italia abbiamo la "menzogna unica. Io voglio che voi vi ribelliate". Così Beppe Grillo sul suo blog, dove denuncia: "Il Parlamento promuove la sua menzogna e giornali e tv la loro. Io voglio che voi vi ribelliate". E ancora: "Obama viene qua a contrabbandare la sua economia: è venuto perché preoccupato dei tagli degli F35 e per vendere il suo gas e noi tutti zitti". Renzi: "M5S parla, noi risolviamo"

"Napolitano subito va in televisione a dire bisogna spendere di meno!" continua il leader del M5s che aggiunge: "Obama viene a vendersi il suo gas di scisto che ha scoperto che ne ha per 100 anni e il più grande giacimento oggi al mondo, uno dei più grandi, ce l'ha Israele!".



Renzi mente su abolizione province - Grillo poi torna ad accusare il premier Renzi di aver mentito sul taglio delle province. "Ora l'abolizione delle Province è su tutti i giornali. Non è vero!", tuona. "Questo pupazzo che gira, che gira, che dice... Succede così: loro dicono abolite le province, vanno nelle piazze e poi dicono gli unici che hanno votato contro sono i grillini. Capito?! Non è vera la loro storia, dovete pensare la realtà in un altro modo!". "Noi - ricorda Grillo - quando abbiamo iniziato non ci siamo candidati alle provinciali, mai! Non ci siamo mai candidati perché le volevamo abolire. L'unica legge costituzionale che è stata presentata in Parlamento è stata fatta da noi! Andatevela a leggere! Non ne parla nessuno!".



Insomma, ripete Grillo: "Abolite le province?! Non è vero! Mistificano in una cosa vergognosa, con tutti i giornali e i giornalisti dalla loro parte! Aumenteranno di 26.500 i Consiglieri comunali, tolgono le province e scaricano tutto il personale sui comuni, aumenteranno di più di 5.000 unità gli assessori comunali!".



La replica del premier: "M5S parla, noi risolviamo" - "I grillini sono in difficoltà, in ricorsa rispetto a noi perché insegue sui temi su cui prima aveva una primazia e ora non più. Loro parlano e noi risolviamo", ha affermato Matteo Renzi alla direzione Pd replicando alle accuse di Grillo.



Ennesimo anatema contro media, Berlusconi e De Benedetti - "Scusate. Io non ci posso stare più! O voi diventate giornalisti di voi stessi e vi appendete per i piedi e guardate le notizie al contrario, perché non si possono leggere queste cose qua! Ormai c'è la menzogna unica. Il Parlamento promuove la sua menzogna e i giornali e i mezzi di comunicazione e le televisioni la loro menzogna". "Siamo a armi completamente impari! Non possiamo pensare che la menzogna vinca su tutto" continua il leader del Movimento che se la prende anche contro De Benedetti e Berlusconi, "con la regia di questo anziano signore che si è raddoppiato la carriera.



"Io voglio che voi vi ribelliate! Prenderemo delle contromisure, prendiamo dei pullman, un camper, ci mettiamo sopra il tetto con un amplificatore della Madonna, veniamo lì e spargiamo un po' di seme di realtà. Vi ho dimostrato in tutti questi anni di non avere mai mentito, non vogliamo fare coalizioni e non le abbiamo fatte, a casa tutti e ce li manderemo. Ora andiamo in Europa per cambiare l'Italia da là".