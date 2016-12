Grillo: "Non comprate più La Repubblica"

15:40 - Nuovo attacco di Beppe Grillo ai mezzi di informazione. Nel mirino del leader del Movimento 5 Stelle, questa volta, i quotidiani La Repubblica e La Nazione. In un post apparso sul suo blog e accompagnato da alcuni ritagli di giornale, Grillo parla di "disinformazione metodica, chirurgica, seriale che denota un comportamento attento, che non lascia nulla al caso, maniacale, patologico: quello tipico dei serial killer. Della disinformazione".

Lo sfogo dell'ex comico prosegue: "La vittima è sempre il M5S che o non esiste o è come gli altri. Questa disinformazione è nelle redazioni locali, si annida in un sottotitolo, dentro un grafico, dietro un asterisco".



A dare manforte alle sue parole, Grillo pubblica una copia de La Nazione di venerdì 10 gennaio 2014 nella quale si vede un grafico nel quale "il M5S votato da 9 milioni di italiani è genericamente compreso sotto 'altri'".



Poi pubblica un'immagine della Repubblica dello stesso giorno, edizione di Milano. E punta il dito contro un articolo sui rimborsi elettorali dei partiti in Lombardia. Anche qui, denuncia il M5S, nel grafico si mette in evidenza la cifra di rimborsi che avrebbe dovuto prendere il movimento, mettendo solo in minuscolo il fatto che quei soldi non siano mai stati utilizzati.



Poi l'appello finale: "Vanno fermati colpendoli dove più fa male, nel portafoglio. Non comprate più la Repubblica e la Nazione", scrive Grillo.