Grillo:no dialogo,eliminare sistema

14:18 - "Se era per me non venivo. Sono venuto per la Rete. Ma non avevo una scaletta di cose perché non mi interessa colloquiare democraticamente con un sistema che voglio eliminare". Così Beppe Grillo al termine delle consultazioni a Montecitorio. "Metà programma" di Renzi "è un copia-incolla" di quello del M5S. "Non è un problema di programma ma di chi dice questo programma: non hanno credibilità", ha quindi aggiunto il comico genovese.