Grillo:Napolitano si deve dimettere

19:15 - Ancora Napolitano nel mirino di Beppe Grillo. "Abbiamo chiesto ufficialmente l'impeachment perché un uomo così non può continuare a essere il Presidente degli italiani perché lui fa il Presidente del consiglio, non il Presidente della Repubblica". Lo scrive il leader del M5s sul suo blog, commentando la richiesta di messa in stato d'accusa del Capo dello Stato. "Deve dimettersi - aggiunge Grillo - come consigliò di fare a Cossiga".