Grillo:migliorare comunicazione M5S

16:41 - "E' necessario migliorare l'attuale comunicazione del M5S per poter vincere le prossime elezioni politiche". Lo scrivono sul blog del Movimento Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, esponendo la riorganizzazione effettuata (Messora a Bruxelles, Biondo-Loquenzi alla Camera e Casalino al Senato). "Errori ne sono stati fatti, è umano, chi non fa non sbaglia. Per ripartire bisogna prenderne semplicemente atto", aggiungono.