3 agosto 2014 Grillo: "Meglio Pinochet del trio Napolitano-Renzie-Berlusconi e i loro segreti" E' l'ultimo messaggio pubblicato sul suo blog del leader del M5S con il titolo "I due segreti di Fatima". L'allusione è alle "conversazioni Mancino-Napolitano" e al "Patto del Nazareno"

15:16 - "Gli italiani hanno il sacrosanto diritto di sapere e i giudici di indagare sui colloqui privati del trio Napolitano-Renzie-Berlusconi dato che riguardano il futuro della Nazione. Meglio Pinochet di questi sepolcri imbiancati e bimbominkia assortiti". E' l'ultimo messaggio pubblicato da Beppe Grillo sul suo blog con il titolo "I due segreti di Fatima". L'allusione è alle "conversazioni Mancino-Napolitano" e al "Patto del Nazareno".

"Ci sono due segreti di Stato, due nuovi segreti di Fatima che al confronto Ustica e Piazza Fontana sbiadiscono. Il primo sono le conversazioni tra Mancino e il signor Napolitano avvenute nell'ambito dell'inchiesta sulla trattativa Stato-mafia. Il secondo è il patto del Nazareno tra un piduista condannato in via definitiva e un ex sindaco mai eletto in Parlamento", si legge.



"Segreti con i timbri della P2 e della mafia. Con la sostanziale abolizione del Senato siamo giunti all'epilogo di un percorso iniziato con Gelli e proseguito con l'omicidio di Falcone e Borsellino", prosegue l'articolo.