Grillo: "Italicum non vedrà luce"

15:46 - "Il Pregiudicatellum di Renzusconi non ha visto la luce e forse non la vedrà mai". Beppe Grillo, dal suo blog, si dice convinto che la riforma della legge elettorale non ci sarà: "L'Italicum era stato pensato per escludere il M5S dalla possibilità di andare al governo. Qualcosa è però andato storto: si sono accorti che avremmo potuto vincere". Il Movimento 5 Stelle lancerà presto la sua proposta alternativa: "La presenteremo a maggio", aggiunge Grillo.